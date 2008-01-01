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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:52 Вторник, 8 октября

  Погоду в столичном регионе будет формировать южная часть циклона с центром над западом Архангельской области. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 2..4 градуса, по области 1..4. Ветер юго-западный 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 55-60%. / meteonovosti.ru /
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