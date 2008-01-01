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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:14 Среда, 9 октября



После кратковременного периода холодной погоды, к столице и области с западным и юго-западным ветром спешит теплый и влажный воздух. Предстоящим днем с прохождением теплого атмосферного фронта временами прольется дождь от небольшого до умеренного. Максимальная температура воздуха в столице составит 6..8, по области 3..8 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Давление продолжит падать и в середине дня составит 743 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



В столичном регионе погода налаживается. Температура воздуха возвращается к своим привычным значениям. Но из-за высокой влажности воздуха могут обостриться хронические болезни суставов и позвоночника, бронхов и легких, суставов и позвоночника. Нередко такие условия провоцируют обострение язвенной болезни желудка. Чтобы снизить погодообусловленные обострения, необходима профилактика и лечение основного заболевания, прием поливитаминов (особенно группы С), адаптогенов. Следует избегать переохлаждения, так как при таких погодных условиях отмечаются рост простудных и острых респираторных состояний. / meteonovosti.ru /



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