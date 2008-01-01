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Новости погоды

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Заморозки добрались до Беларуси, Украины и Молдовы

ИА "Метеоновости" / 11:02 Среда, 9 октября

  Вторжение арктического воздуха переживает не только значительная часть территории Европейской России - холодная погода "не пощадила" и наших ближайших соседей.

В ночь на 9 октября небольшие заморозки отмечались в Беларуси, а западная часть Украины в условиях антициклональной погоды пережила самую холодную ночь с начала осени - в некоторых районах подморозило почти до -6 градусов (Черкассы, -5,5). Легкий ночной морозец (до -2..-3) добрался и до "теплолюбивой" Молдовы.

Однако пока это похолодание можно считать лишь предупреждением о надвигающейся зиме. Во второй половине недели поток атлантического тепла начнет вытеснять арктический воздух из Восточной Европы. Кроме того, погода станет облачной, а местами не обойдется без дождей, которые принесут атмосферные фронты обширного атлантического циклона. Ночная температура постепенно повысится до +5..+8, днем в Беларуси потеплеет до +10..+15, на юге Украине и Молдове до +17..+22. / meteonovosti.ru /
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