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В Приволжском федеральном округе сыро и прохладно



ИА "Метеоновости" / 11:06 Среда, 9 октября



В Приволжском федеральном округе преобладает прохладная погода с частыми дождями (на севере прошедшей ночью осадки выпадали снегом и мокрым снегом). А несколько дней назад здесь было очень тепло.



В Самаре в прошедшие выходные воздух прогревался до +21..+22, среднесуточная температура достигала +16, что соответствует критерию климатического лета.



Однако зима не за горами, и очень теплые октябрьские дни следует воспринимать как подарок. Южный циклон без церемоний завершил теплый период начала месяца, нагнав арктического холода, а фронтальные разделы один за другим пересекают Поволжье.Ночью 9 октября в зоне атмосферного фронта прошли дожди от небольших до умеренных, в северной части Приволжского ФО осадки переходили в мокрый снег и снег. В некоторых районах Удмуртии образовался временный снежный покров высотой до 2 см.



Фронтальный раздел смещается на Урал, и 10 октября небольшие осадки пройдут местами. Но в пятницу очередной атмосферный фронт снова принесет дожди, на севере территории возможен мокрый снег. В конце недели относительно теплый атлантический воздух доберется до Приволжья, температура заметно повысится. / meteonovosti.ru /



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