Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
9 октября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 11:18 Среда, 9 октября

  Уже с первых дней октябрь отличается резкими температурными контрастами. Первая пятидневка месяца оказалась очень теплой, а вторая стремится свести тепло на нет. Сегодня температура воздуха ожидается в пределах средних многолетних значений. А это значит, что до рекордов ей будет далеко.

Летним теплом отличился день 9 октября в далеком 1929 году. Максимальная температура повысилась до 22.2, что стало суточным рекордом, непревзойденным по сей день. А в ночь на 9 октября 1945 года морозы усилились до -7.8 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.

Сильные осадки прошли в этот день в 2009 году, выпало 41 мм при месячной норме 59 мм.

В прошлом году в это время было прохладно: ночью подморозило до -0.6, днем потеплело до 9.7 градусов. Осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+4
Ср.
9 окт.
+6
Чт.
10 окт.
+8
Пт.
11 окт.
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Бракпан		 -10
Батагай-Алыта

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Риверсайд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100