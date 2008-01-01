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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 11:18 Среда, 9 октября



Уже с первых дней октябрь отличается резкими температурными контрастами. Первая пятидневка месяца оказалась очень теплой, а вторая стремится свести тепло на нет. Сегодня температура воздуха ожидается в пределах средних многолетних значений. А это значит, что до рекордов ей будет далеко.



Летним теплом отличился день 9 октября в далеком 1929 году. Максимальная температура повысилась до 22.2, что стало суточным рекордом, непревзойденным по сей день. А в ночь на 9 октября 1945 года морозы усилились до -7.8 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.



Сильные осадки прошли в этот день в 2009 году, выпало 41 мм при месячной норме 59 мм.



В прошлом году в это время было прохладно: ночью подморозило до -0.6, днем потеплело до 9.7 градусов. Осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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