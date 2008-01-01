

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Теплый Покров к какой зиме?



ИА "Метеоновости" / 12:18 Среда, 9 октября



зиму. Говорится, что каков Покров, такова и зима. В этом году Покров обещает быть теплым, а зима?



К началу следующей недели, как раз на Покров, синоптическая ситуация в столичной области изменится: усилится влияние теплого антициклона с запада. И дневная температура повысится до 11..13 градусов, что выше нормы на 3- 4 градуса. Но на Покров может вернуться и сентябрьское тепло, когда средняя суточная температура воздуха превышает +10 градусов.



В Москве это происходит в среднем раз в 10 лет.



За последние 70 лет самый теплый день 14 октября был в прошлом, 2018 году, когда максимальная температура воздуха на станции ВДНХ составила 17,9 градуса. И прошлая зима была теплой, на 3,2 градуса выше нормы. Но есть и другие случаи: в 1967 году Покров тоже был очень теплым, с максимальной температурой 16,3 градуса, а последующая зима оказалась холодной, на 3,5 градуса ниже нормы.



И подобных примеров за 140 лет наблюдений более половины случаев. Поэтому, будем радоваться теплу и солнцу в начале следующей недели, а прогноз на сезон оставим специалистам! / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



