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Новости погоды

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Теплый Покров к какой зиме?

ИА "Метеоновости" / 12:18 Среда, 9 октября

  Близится праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В Средней полосе России его связывают с первым снегом, в народе по нему пытаются "спрогнозировать" предстоящую зиму. Говорится, что каков Покров, такова и зима. В этом году Покров обещает быть теплым, а зима?

К началу следующей недели, как раз на Покров, синоптическая ситуация в столичной области изменится: усилится влияние теплого антициклона с запада. И дневная температура повысится до 11..13 градусов, что выше нормы на 3- 4 градуса. Но на Покров может вернуться и сентябрьское тепло, когда средняя суточная температура воздуха превышает +10 градусов.

В Москве это происходит в среднем раз в 10 лет.

За последние 70 лет самый теплый день 14 октября был в прошлом, 2018 году, когда максимальная температура воздуха на станции ВДНХ составила 17,9 градуса. И прошлая зима была теплой, на 3,2 градуса выше нормы. Но есть и другие случаи: в 1967 году Покров тоже был очень теплым, с максимальной температурой 16,3 градуса, а последующая зима оказалась холодной, на 3,5 градуса ниже нормы.

И подобных примеров за 140 лет наблюдений более половины случаев. Поэтому, будем радоваться теплу и солнцу в начале следующей недели, а прогноз на сезон оставим специалистам!  / meteonovosti.ru /
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