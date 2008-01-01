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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:01 Среда, 9 октября



В 12 часов в Москве облачно, на западе столицы начался слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5,3..6,3 градуса; Северном 5,1..5,8 градуса, Северо-восточном 5,4..6,6 градуса, Восточном 5,2..5,9 градуса, Юго-восточном 5,6..5,9 градуса, Южном 5,1..6,1 градуса, Юго-Западном 4,4..5,7 градуса, Западном 4,3..5,9 градуса, Северо-западном 5,4..5,8 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 5,2 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 4,4..5,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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