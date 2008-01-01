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Новости погоды

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К Японии приближается супертайфун

ИА "Метеоновости" / 13:37 Среда, 9 октября

  Супертайфун "Хагибис", образовавшийся в Тихом океане, уже успел похозяйничать. Сначала он обрушился на Марианские острова, затем отправился далее. И движется в северо-западном направлении. Скорость ветра в нем оценивается в 50-55 м/с. Синоптики прогнозируют, что "Хагибис" приблизится к японскому острову Хонсю уже в воскресенье, 13 октября. Супертайфун за это время ослабеет, станет просто тайфуном. Но сильные ветры и ливневой дождь японским островам обеспечены. К понедельнику тайфун уже будет оказывать влияние на погоду Приморье, на Сахалине и на Курильских островах. / meteonovosti.ru /
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