|
|
|
Новости погоды
К Японии приближается супертайфун
ИА "Метеоновости" / 13:37 Среда, 9 октября
Супертайфун "Хагибис", образовавшийся в Тихом океане, уже успел похозяйничать. Сначала он обрушился на Марианские острова, затем отправился далее. И движется в северо-западном направлении. Скорость ветра в нем оценивается в 50-55 м/с. Синоптики прогнозируют, что "Хагибис" приблизится к японскому острову Хонсю уже в воскресенье, 13 октября. Супертайфун за это время ослабеет, станет просто тайфуном. Но сильные ветры и ливневой дождь японским островам обеспечены. К понедельнику тайфун уже будет оказывать влияние на погоду Приморье, на Сахалине и на Курильских островах. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.