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К Японии приближается супертайфун



ИА "Метеоновости" / 13:37 Среда, 9 октября



Супертайфун "Хагибис", образовавшийся в Тихом океане, уже успел похозяйничать. Сначала он обрушился на Марианские острова, затем отправился далее. И движется в северо-западном направлении. Скорость ветра в нем оценивается в 50-55 м/с. Синоптики прогнозируют, что "Хагибис" приблизится к японскому острову Хонсю уже в воскресенье, 13 октября. Супертайфун за это время ослабеет, станет просто тайфуном. Но сильные ветры и ливневой дождь японским островам обеспечены. К понедельнику тайфун уже будет оказывать влияние на погоду Приморье, на Сахалине и на Курильских островах. / meteonovosti.ru /



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