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Новости погоды

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В Северо-Западном районе хозяйничает циклон

ИА "Метеоновости" / 14:27 Среда, 9 октября

  Обширный циклон, пришедший с Северной Атлантики, занял северо-западные области ЕТР. Прошли сильные осадки, дул резкий порывистый ветер. Регион пересекали атмосферные фронты. Именно с ними и были связаны наиболее сильные дожди. Так, 8 и в ночь на 9 октября в Карелии в виде дождя и снега выпало до 15 мм небесной влаги, а порывы ветра достигали 21 м/с. Ненастно и ветрено было в Архангельской области. На Новой Земле порывы ветра достигали 29 м/с. Ленинградскую область фронты также не обошли стороной. Здесь прошел дождь, количество выпавших осадков до 26 мм. А в Вологодской области фронт заявил о себе снегопадами, да не простыми, а сильными. В пересчете на воду, выпало до 16 мм осадков. Зимой после такого обильного снегопада снежный покров вырастает на 15-27 см. А сейчас выпавший снег довольно быстро растаял.

10 октября циклон уйдет на восток. На смену этому вихрю придет еще один. Ожидается ненастная и ветреная, но довольно теплая погода. / meteonovosti.ru /
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