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Температура в Западной Сибири бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 14:53 Среда, 9 октября



В Западной Сибири, как на юге, так и в центральных районах, температура воздуха превышает привычные показатели на несколько градусов. И это не удивительно. Ведь регион находится в теплом секторе обширного циклона с центром над Ненецким автономным округом. 8 октября рекордсменами стали: Леуши 20,3 градуса, Тобольск и Тюмень, 21,4 градуса, Ишим, 21,8 градуса. В Таре воздух прогрелся до 21,6 градуса, а в Омске до 22,5 градуса. Такой "жары" здесь не было с 1932 года. Да и в том году термометры показали 21,3 градуса. Теплее всего было в Троицке, 24,2 градуса. Ранее, в 2008 году, столбик термометра остановился на отметке 21,6 градуса.



В ближайшие дни влияние теплого сектора в регионе сохранится. Ожидается очень теплая погода, местами пройдут небольшие дожди. / meteonovosti.ru /



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