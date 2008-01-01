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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:26 Среда, 9 октября



В 15 часов в Москве облачно, дождь от небольшого до умеренного. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,2..4,7 градуса; Северном 3,8..4,6 градуса, Северо-восточном 3,6..4,8 градуса, Восточном 3,7..4,4 градуса, Юго-восточном 4,0..4,4 градуса, Южном 3,6..4,5 градуса, Юго-Западном 3,4..4,4 градуса, 2,9..4,1 градуса, Северо-западном 3,7..4,4 градуса.



В Зеленограде слабый дождь, температура 3,6 градуса. На территории Новой Москвы небольшой, местами умеренный дождь температура воздуха 3,0..3,9 градуса. / meteonovosti.ru /



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