|
|
|
Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:47 Среда, 9 октября
Погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт многоцентрового циклона, один из центров которого располагается над Белым морем. При сплошной облачности сохранится небольшой дождь. Температура воздуха в Москве 4..6 градусов, по области 3..6. Ветер западный 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 90-95%. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.