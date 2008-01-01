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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:47 Среда, 9 октября



Погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт многоцентрового циклона, один из центров которого располагается над Белым морем. При сплошной облачности сохранится небольшой дождь. Температура воздуха в Москве 4..6 градусов, по области 3..6. Ветер западный 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 90-95%. / meteonovosti.ru /



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