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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:20 Четверг, 10 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами будет идти дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 9..11, по области 6..11 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



Низкий фон атмосферного давления, дефицит кислорода в воздухе и повышенная его влажность - это не редкость для переходного сезона, особенно осени. Для людей, не зависящих от погоды, такие условия могут вызывать только эмоциональный дискомфорт. Для метеозависимых людей, с целым рядом хронических недугов, это неблагоприятные внешние условия, которые могут провоцировать обострения и ухудшения самочувствия. Как только становится холоднее и преобладает погода с влажно-прохладными условиями - отмечается рост острых респираторных заболеваний. Рекомендации сводятся к соблюдению режима труда и отдыха, нормализации сна. Поможет сохранить хорошее самочувствие контрастный душ с индифферентной температурой воды, прием поливитаминов. Положительный психологический настрой - это залог успеха проводимых профилактических мероприятий. / meteonovosti.ru /



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