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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 11:18 Четверг, 10 октября



В нынешнем году октябрь отличается очень нестабильной погодой. То теплом повеет, то снегом посыплет. А потом тепло вновь возвращается. И сегодня уже вновь теплее, чем обычно. Но до рекорда далеко. Ведь рекорд этого дня 19,6 градуса. Он был установлен в далеком 1896 году и до сих пор такой "жары" 10 октября не наблюдалось. А в ночь на 10 октября 1882 года морозы усилились до -7 градусов. С тех пор не было в этот день октября таких морозов.



Сильные осадки прошли в этот день в 1983 году, выпало почти 39 мм небесной влаги при месячной норме 59 мм.



В прошлом году в это время было теплее на 3 градуса: ночью 4,7 градуса, днем 13,3 градуса. Осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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