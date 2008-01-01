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В выходные в Москве тепло, но ветрено и дождливо



ИА "Метеоновости" / 11:57 Четверг, 10 октября



погодой: сначала сентябрьским теплом, а затем ноябрьским снегом. А в ближайшие выходные тепло вернется, но с дождями и ветром



Теплый воздух придет в столичный регион с атлантическим циклоном. Небо будут закрывать плотные облака, и ночи окажутся теплыми, как в начале осени. На атмосферных фронтах циклона время от времени будет приниматься дождь. В течение выходных дней продолжится адвекция теплого воздуха.



В пятницу, 11 октября, в ночные часы термометры в Москве покажут 6..8 градусов, по области 3..8 тепла. Днем воздух прогреется до 9..11, по области до 6..11 градусов. Скорость западного ветра 5-10 м/с.



В субботу температурный фон не изменится. Но столичный регион окажется в зоне больших градиентов атмосферного давления, что приведет к усилению ветра, порывы могут достигать 12-17м/с.



И хотя фон температуры в выходные дни окажется выше нормы на 3-4 градуса, повышенная влажность воздуха и сильный ветер "снивелируют" реальную температуру. И будет казаться, что на улице днем не выше 8 градусов. И это следует учесть, собираясь на прогулки, особенно за город! / meteonovosti.ru /



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