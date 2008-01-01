Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:30 Четверг, 10 октября
В 12 часов в Москве облачно, на большей части территории слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 8,5..9,0 градуса; Северном 8,2..8,8 градуса, Северо-восточном 8,2..9,1, Восточном 8,0..8,7 градуса, Юго-восточном 8,2..8,7 градуса, Южном 7,8..8,9 градуса, Юго-Западном 7,5..8,6 градуса, Западном 7,4..8,5 градуса, Северо-западном 8,1..8,8 градуса.
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В Зеленограде слабый дождь, температура 8,1 градуса. На большей части территории Новой Москвы слабый дождь, температура воздуха 7,7..8,1 градуса. / meteonovosti.ru /