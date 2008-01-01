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В выходные в Санкт-Петербурге штормовая погода



ИА "Метеоновости" / 12:48 Четверг, 10 октября



Северная половина Европейской России все больше переходит под влияние обширного североатлантического циклона. Первыми "дыхание Атлантики" почувствовали северо-западные районы страны. После очень холодного начала недели температура в Санкт-Петербурге возвращается в рамки климатической нормы - ночные заморозки прекратились, в конце недели дневная температура повысится до +10. Адвекция тепла и холодная после недавних заморозков земная поверхность создают благоприятные условия для образования туманов, которые и отмечаются метеостанциями Ленинградской области.



В городе на Неве рабочая неделя завершается пасмурной погодой и частыми небольшими дождями, сохраняется вероятность адвективного тумана.



Но в выходные погода резко ухудшится. Активный волновой циклон с запада обещает настоящее ненастье в субботу, 12 октября. В его арсенале затяжные дожди, местами сильные, а также порывистый ветер западных румбов, который может усиливаться до штормовых значений, создать нагонную волну и вызвать подъем уровня воды в устье Невы.



Значительная скорость смещения атмосферного вихря приведет к резкому изменению атмосферного давления, что следует принять во внимание метеозависимым людям. А температура воздуха существенно меняться не будет: в течение суток +7..+10 градусов. / meteonovosti.ru /



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