

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Островки тепла в Европе еще остались



ИА "Метеоновости" / 13:03 Четверг, 10 октября



На календаре - середина осени, и это чувствуется даже на юге. На популярных курортах уже не так жарко, как летом, а кое-где уже и вовсе не сезон. Но на европейских курортах можно отдохнуть и в октябре.



На юге Италии, в Греции, на Балеарских островах купаться можно, температура воды в море 24..25 градусов, а воздух днем прогревается до 23..25 градусов, местами до 27. А ночью уже прохладно, 17..22 градуса.



Но на Средиземноморском побережье еще есть места, где температура воздуха превышает 30 градусов, и вода в море очень теплая. Теплая, и даже жаркая погода сохраняется на юго-западе Испании, а также на южном побережье Турции. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



