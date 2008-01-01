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Новости погоды

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Циклон принес непогоду в Сахалинскую область

ИА "Метеоновости" / 13:44 Четверг, 10 октября

  Циклонический вихрь, пришедший с юга, портил погоду в Сахалинской области в минувший день, 9 октября. Центр этого циклона добрался до Камчатки, атмосферные фронты пересекали Сахалин и Курильские острова. На севере Сахалина прошел сильный дождь, количество выпавших осадков достигло 23 мм. До 23 м/с усиливался в порывах ветер. На Курильских островах атмосферные фронты решили всерьез заявить о себе: порывы ветра достигали 25 м/с, и дожди стали ливневыми. В отдельных районах выпало до 90 мм небесной влаги!

11 октября характер погоды изменится. Циклон отправится на северо-восток. На Курильских островах и на Сахалине установится антициклон. Но из-за циклона, кружащего над Хабаровским краем, избежать осадков не удастся. На Сахалине местами небольшой дождь, 10..15 градусов, на юге до 18. На Курильских островах осадков не ожидается, 13..18 тепла. / meteonovosti.ru /
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