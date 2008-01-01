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В Омской области "жара" не ослабевает



ИА "Метеоновости" / 14:03 Четверг, 10 октября



На юге Западной Сибири температура воздуха превышает привычные значения на несколько градусов. Теплый воздух поступает сюда с южными потоками из Казахстана. Да еще и теплый сектор обширного циклона с центром над Ямалом играет не последнюю роль. И снова пришлось обновлять климатический справочник. В Омской области целых три температурным максимума. 9 октября в Таре термометры показали 20.8o (предыдущий рекорд, 20.2o состоялся в 2015 году). В самом Омске воздух прогрелся до 21,9o. Позади остался рекорд 1971 года, 20,9o. Самая высокая температура в Одесском, 22,7o. Ранее, в 1999 году, здесь было "всего" 20o.



11 октября влияние антициклона с юга сохранится в Омской области, осадков не ожидается. Лишь на севере и северо-западе, вблизи атмосферного фронта, возможны небольшие дожди. Температура воздуха заметно понизится, днем 12..17 градусов. Это несколько выше нормы, но далеко не рекорд. / meteonovosti.ru /



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