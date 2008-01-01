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Новости погоды

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Штормовой ветер на юге Камчатки

ИА "Метеоновости" / 14:32 Четверг, 10 октября

  Циклонический вихрь, перебравшийся на юг Камчатки с Курильских островов, успел похозяйничать на полуострове. Основной удар стихии пришелся на южные регионы. 9 и в ночь на 10 октября ветер в порывах усиливался до штормовых значений, 27-30 м/с. Дожди здесь тоже были очень сильными, до 49 мм в отдельных районах. Досталось и Петропавловску-Камчатскому. Количество выпавших осадков в городе достигло 32 мм. Значение далеко не рекордное. Да и октябрь здесь - самый "влажный" месяц.

11 октября синоптическая ситуация изменится. Циклон переместится в акваторию Берингова моря, уступая место антициклону. На юге местами пройдут небольшие дожди, на севере местами со снегом. Ветер ослабеет. На юге возможны порыва до 9-14 м/с. Преобладающая температура воздуха 3..8 градусов, на юге при прояснениях 8..13, на севере до -2..+3. / meteonovosti.ru /
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