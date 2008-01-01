Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:26 Четверг, 10 октября
В 15 часов в Москве облачно, слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,6..9,0 градуса; Северном 8,2..8,8 градуса, Северо-восточном 8,0..8,8 градуса, Восточном 8,0..8,4 градуса, Юго-восточном 8,2..8,7 градуса, Южном 7,9..8,8 градуса, Юго-Западном 7,4..8,5 градуса, Западном 7,6..8,5 градуса, Северо-западном 7,9..8,7 градуса.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Зеленограде без осадков, температура 7,8 градуса. На территории Новой Москвы дождь от слабого до умеренного, температура воздуха 7,5..8,3 градуса. / meteonovosti.ru /