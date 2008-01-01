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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:26 Четверг, 10 октября

  В 15 часов в Москве облачно, слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,6..9,0 градуса; Северном 8,2..8,8 градуса, Северо-восточном 8,0..8,8 градуса, Восточном 8,0..8,4 градуса, Юго-восточном 8,2..8,7 градуса, Южном 7,9..8,8 градуса, Юго-Западном 7,4..8,5 градуса, Западном 7,6..8,5 градуса, Северо-западном 7,9..8,7 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 7,8 градуса. На территории Новой Москвы дождь от слабого до умеренного, температура воздуха 7,5..8,3 градуса. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Барейли

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