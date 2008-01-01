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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:42 Четверг, 10 октября

  Погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт циклона, основной центр которого располагается над югом Скандинавии. При сплошной облачности сохранится дождь. Температура воздуха в Москве 7..9 градусов, по области 6..9. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха 90-95%. / meteonovosti.ru /
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