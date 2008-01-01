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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:26 Пятница, 11 октября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне промежуточного гребня антициклона. Ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 9..11, по области 6..11 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

В Москве и области погода по влиянию на самочувствие метеозависимых людей будет неблагоприятной, с выраженными колебаниями метеопараметров. Высокая влажность, пониженное содержание кислорода в приземном слое воздуха, неустойчивое атмосферное давление (на пониженном фоне), могут провоцировать общее недомогание, ухудшение самочувствия и настроения, снижение активности, появления различных симптомов обострения при целом ряде хронических заболеваний, а также стать причиной роста простудных и острых респираторных болезней. Профилактические и лечебные мероприятия по рекомендации врача, средства, повышающие защитные и адаптационные механизмы, поливитамины и адаптогены, закаливающие процедуры, которые можно проводить и в домашних условиях, помогут легче переносить капризы погоды.

Геомагнитный фон 11 октября прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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