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В Крым на несколько дней вернется лето



ИА "Метеоновости" / 10:40 Пятница, 11 октября



Пару прошедшие дней Крым оставался вдалеке от атмосферных неурядиц. Перемещающийся на восток антициклон обусловил на полуострове солнечную и вполне комфортную погоду, в прошедшие сутки воздух прогревался днем до +18..+21.



Сегодня, 11 октября, разнообразие в погодные процессы внесет не слишком контрастный атмосферный фронт с северо-запада - он не сможет существенно повлиять на температуру, но отметится дождями, местами возможны грозы.



После этого Крым окажется под защитой антициклона - малооблачная и спокойная погода будет радовать крымчан и гостей полуострова как минимум до середины следующей недели. Но это еще не все хорошие новости - на несколько дней станет по-летнему тепло: днем воздух будет прогреваться до +21..+23, в центральных районах - до +26. Ну чем не бархатный сезон в октябре?



Вот только температура морской воды уже не такая комфортная, как в начале осени - всего +18..+19, да и ночи довольно свежие +11..+13 градусов. / meteonovosti.ru /



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