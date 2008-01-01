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Новости погоды

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В Крым на несколько дней вернется лето

ИА "Метеоновости" / 10:40 Пятница, 11 октября

  Пару прошедшие дней Крым оставался вдалеке от атмосферных неурядиц. Перемещающийся на восток антициклон обусловил на полуострове солнечную и вполне комфортную погоду, в прошедшие сутки воздух прогревался днем до +18..+21.

Сегодня, 11 октября, разнообразие в погодные процессы внесет не слишком контрастный атмосферный фронт с северо-запада - он не сможет существенно повлиять на температуру, но отметится дождями, местами возможны грозы.

После этого Крым окажется под защитой антициклона - малооблачная и спокойная погода будет радовать крымчан и гостей полуострова как минимум до середины следующей недели. Но это еще не все хорошие новости - на несколько дней станет по-летнему тепло: днем воздух будет прогреваться до +21..+23, в центральных районах - до +26. Ну чем не бархатный сезон в октябре?

Вот только температура морской воды уже не такая комфортная, как в начале осени - всего +18..+19, да и ночи довольно свежие +11..+13 градусов. / meteonovosti.ru /
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