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Летнее тепло покидает Новосибирскую область



ИА "Метеоновости" / 11:05 Пятница, 11 октября



Первая декада октября радовала жителей юго-востока Сибири почти летним теплом. Новые рекорды максимальной температуры были установлены в период с 5 по 7 октября, По данным Новосибирского гидрометцентра местами температура повышалась до 23 градусов.



Но на следующей неделе осень доберется и сюда. Солнце прекратит радовать новосибирцев своим частым появлением, начнутся дожди и похолодание. Дневная температура понизится до +2..+5 градусов. А там не за горами и первый снег. Да и пора! Природа готовится к зимней спячке! / meteonovosti.ru /



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