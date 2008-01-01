|
|
|
Новости погоды
Летнее тепло покидает Новосибирскую область
ИА "Метеоновости" / 11:05 Пятница, 11 октября
Первая декада октября радовала жителей юго-востока Сибири почти летним теплом. Новые рекорды максимальной температуры были установлены в период с 5 по 7 октября, По данным Новосибирского гидрометцентра местами температура повышалась до 23 градусов.
Но на следующей неделе осень доберется и сюда. Солнце прекратит радовать новосибирцев своим частым появлением, начнутся дожди и похолодание. Дневная температура понизится до +2..+5 градусов. А там не за горами и первый снег. Да и пора! Природа готовится к зимней спячке! / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.