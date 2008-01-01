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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 11:16 Пятница, 11 октября



Октябрь не перестает удивлять. И у него в запасе еще немало средств: это и резкие перепады температуры, а еще осадки (то дождь, то снег). Любой день второй декады октября может то сентябрем притвориться, то ноябрем. Например, 11 октября 1935 года воздух прогрелся до 19,3 градуса. С тех пор таких "жарких" дней не было ни разу. А под утро 11 октября 1939 года морозец окреп до -8,1 градуса. В нынешнем году температура воздуха хоть и немного отстает от календаря, но далеко не рекордная.



В 2001году в столице прогремела гроза - довольно редкое явление в октябре. Сильные осадки количеством до 25 мм при месячной норме 59 мм, прошли в этот день в 1888 году. Согласно многолетним наблюдениям, в это время в некоторые годы уже лежал снег. Речь идет о временном снежном покрове. Высота его, в среднем, 2 см.



В прошлом, 2019 году, году в это время было теплее на 3-4 градуса: ночью 7,3 градуса, днем 14,1 градуса. Осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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