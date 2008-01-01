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Новости погоды
В центральном Средиземноморье бархатный сезон продолжается
ИА "Метеоновости" / 12:12 Пятница, 11 октября
Календарь отсчитывает дни октября, в центральной России не за горами и предзимье. А в центральном Средиземноморье припекает яркое солнце, воздух днем быстро прогревается, и море еще манит искупаться!
Такая "бархатная" погода формируется под влиянием Азорского антициклона, который задержится над средиземноморьем почти на неделю.
На курортах Испании днем температура будет повышаться до 24-26 градусов. На побережье Франции прохладнее, в районе Ниццы 22..23. На средиземноморском побережье Италии температура воздуха может повысится и до 25..28 градусов. Самая высокая температура воздуха сохранится на Кипре, в Ларнаке столбик термометра доберется до отметки +31 градус. Тепло на Крите и на Родосе, днем 24..27 градусов, но на Крите в отдельные дни не исключены непродолжительные дожди. Температура воды в районе Ниццы 20 градусов, на курортах Италии 21, в Малаге 22, а на острове Ибица и на греческих островах 24 градуса.
Тепло вернется и на курорты Туниса. В ближайшие выходные дни здесь сухо и солнечно и днем до 28 градусов. И такая погода сохранится здесь до середины следующей недели. И море спокойное, и вода теплая, 24-25 градусов.
Центральное Средиземноморье еще манит теплом и солнцем, а значит бархатный сезон продолжается! / meteonovosti.ru /
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