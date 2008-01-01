Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
11 октября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В центральном Средиземноморье бархатный сезон продолжается

ИА "Метеоновости" / 12:12 Пятница, 11 октября

  Календарь отсчитывает дни октября, в центральной России не за горами и предзимье. А в центральном Средиземноморье припекает яркое солнце, воздух днем быстро прогревается, и море еще манит искупаться!

Такая "бархатная" погода формируется под влиянием Азорского антициклона, который задержится над средиземноморьем почти на неделю.

На курортах Испании днем температура будет повышаться до 24-26 градусов. На побережье Франции прохладнее, в районе Ниццы 22..23. На средиземноморском побережье Италии температура воздуха может повысится и до 25..28 градусов. Самая высокая температура воздуха сохранится на Кипре, в Ларнаке столбик термометра доберется до отметки +31 градус. Тепло на Крите и на Родосе, днем 24..27 градусов, но на Крите в отдельные дни не исключены непродолжительные дожди. Температура воды в районе Ниццы 20 градусов, на курортах Италии 21, в Малаге 22, а на острове Ибица и на греческих островах 24 градуса.

Тепло вернется и на курорты Туниса. В ближайшие выходные дни здесь сухо и солнечно и днем до 28 градусов. И такая погода сохранится здесь до середины следующей недели. И море спокойное, и вода теплая, 24-25 градусов.

Центральное Средиземноморье еще манит теплом и солнцем, а значит бархатный сезон продолжается! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+10
Сб.
12 окт.
+11
Вс.
13 окт.
+10
Пн.
14 окт.
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Асуан		 -14
Сакс-Харбор

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Кванчжу

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100