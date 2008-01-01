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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:41 Пятница, 11 октября



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,3..11,1 градуса; Северном 9,7..10,9 градуса, Северо-восточном 10,1..11,1, Восточном 10,2..10,7 градуса, Юго-восточном 10,3..10,9 градуса, Южном 9,5..10,8 градуса, Юго-Западном 9,2..10,5 градуса, Западном 9,7..10,3 градуса, Северо-западном 10,0..10,4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 10 градусов. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 9,3..10,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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