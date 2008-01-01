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Подводим итоги первой декады октября в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:54 Пятница, 11 октября



Первая пятидневка месяца в Москве выдалась теплой, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 3-5 градусов, а 3 октября и на 8 градусов! В эти сутки температура ночью на метеостанции ВДНХ составляла +11.2, а днем воздух прогревался до +21.1 градуса.



Во второй пятидневке похолодало, среднесуточная температура воздуха оказалась ниже многолетних значений на 2-4 градуса. Самая низкая температура ночью была зафиксирована 8 октября, на ВДНХ 0.4 градуса.



В целом, по температуре, первая декада октября в Москве почти вышла на норму, аномалия на ВДНХ составила +0,7 градуса.



С начала октября в Москве выпало 31.7 мм, 54% месячной нормы, которая составляет 59 мм. По 10 мм выпадало за сутки 6 и 10 октября.



В Подмосковье первая декада октября оказалась близкой к климатической норме на положительном фоне и лишь в Волоколамске на слабо отрицательном фоне -0.1 градуса.



Больше всего осадков за минувшие десять дней в Подмосковье выпало в Черустях, 52.2 мм, что составляет 111% от нормы октября.



Кратковременный снежный покров отмечался на востоке Подмосковья, в Павловском Посаде 5 см. / meteonovosti.ru /



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