

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордное тепло Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 13:28 Пятница, 11 октября



Накануне циклон, который находился над побережьем хабаровского края, охватил своим теплым сектором Сахалин, и среднесуточная температура воздуха оказалась выше климатической нормы на пару градусов. Но больше всего тепла досталось населенному пункту Ноглики, где среднесуточная температура превысила многолетние значения на 4-5 градусов. Здесь обновился рекорд пятнадцатилетней давности, новый для 10 октября +18.8, прежний +17 градусов.



Рекордное тепло зафиксировано и на арктических островах Якутии. На острове Котельный 10 октября было +0.5, что выше предыдущего на 0.3 градуса прошлогодней давности. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



