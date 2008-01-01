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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:03 Суббота, 12 октября

  Предстоящим днём Московский регион будет находиться под влиянием северо-западного циклона и его фронтальных разделов. Отсюда и вывод, что приятных сюрпризов погода нам на субботний день не готовит. Высокая влажность, порывистый ветер, колебания атмосферного давления на пониженном фоне и низкое содержание кислорода в воздухе формируют неблагоприятную погоду с гипоксическим эффектом.

По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 12 октября ожидается облачная погода с дождём. Максимальная температура воздуха в Москве составит 9..11, по области 6..11 градусов. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с, местами порывами 12-17 м/с.

Для метеозависимых людей, независимо от имеющихся заболеваний, такие внешние условия являются неблагоприятными и часто сопровождаются симптомами обострения и общего недомогания, психологическим дискомфортом, снижением работоспособности.

Наиболее острые серьезные симптомы ухудшения могут отмечаться у лиц с заболеваниями дыхательной системы с признаками кислородной недостаточности. Такие погодные условия провоцируют рост простудных и острых респираторных болезней.

Необходима медикаментозная поддержка организма, профилактические мероприятия, способные снизить риск простудных и респираторных состояний.

Геомагнитный фон 12 октября прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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