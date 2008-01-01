Новости погоды
Тайфун "Хагибис" готовится к штурму южных Курил
ИА "Метеоновости" / 11:25 Суббота, 12 октября
Курильские острова ждет "сюрприз", который преподнесет тайфун "Хагибис".
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13 октября он достигнет острова Хонсю, и оттуда начнет влиять на погоду южных Курил. Ожидаются дожди, днем очень сильные, с самого утра сильный ветер 17-22 м/с, в Южно-Курильском районе его порывы достигнут ураганной силы, 33 м/с. Количество осадков, выпавших более чем за полусутки, может превысить 50 мм.
В начале новой недели тайфун станет внетропическим циклоном и отвернет к востоку, северо-востоку - в открытый океан. На юге Курильской гряды осадки прекратятся, ветер ослабеет до 8-13 м/с; на севере дожди небольшие при ветре 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /