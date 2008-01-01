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ИА "Метеоновости" / 11:32 Суббота, 12 октября
Субботнее утро встретило москвичей пасмурной, но теплой погодой. Температура воздуха в городе составляет от 10 до 11 градусов, на опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, +10.4 градуса. В отдельных районах идет небольшой дождь. Ветер южный около 2 м/с, в районе московских аэропортов порывы достигают 11 м/с. Атмосферное давление пониженное, 744 мм рт ст. Относительная влажность воздуха высокая, около 80%. / meteonovosti.ru /
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