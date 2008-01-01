Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
12 октября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:32 Суббота, 12 октября

  Субботнее утро встретило москвичей пасмурной, но теплой погодой. Температура воздуха в городе составляет от 10 до 11 градусов, на опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, +10.4 градуса. В отдельных районах идет небольшой дождь. Ветер южный около 2 м/с, в районе московских аэропортов порывы достигают 11 м/с. Атмосферное давление пониженное, 744 мм рт ст. Относительная влажность воздуха высокая, около 80%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+12
Вс.
13 окт.
+11
Пн.
14 окт.
+11
Вт.
15 окт.
+14
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Эль-Насирия		 -12
Оймякон

некомфортное место: Нарита
комфортное место: Дауни

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100