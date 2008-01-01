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Дальневосточный циклон засыпает Якутию снегом



ИА "Метеоновости" / 12:15 Суббота, 12 октября



Тайфун "Хагибис", поднимающийся с Японских островов только в воскресенье накроет ненастной зоной Южные Курилы. А пока в Дальневосточном округе погоду определяет другой вихрь. В конце рабочей недели его центр кружил над охотским побережьем Магаданской области, где и проявил себя осадками и порывистым ветром до 27 м/с. Сильные ветра разгулялись и на близлежащей территории: на Сахалине порывы достигали 23 м/с, на севере Курильской гряды до 28 м/с, на юге Камчатского края до 29 м/с. Атмосферный фронт этого циклона протянулся через юго-восточные районы Якутии, где снег был более интенсивным. Местами в Республике выпало до 24 мм осадков.



В ближайшие дни циклон мало изменит свое местоположение, а потому в Магаданской области, вблизи его центра, в субботу пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, в воскресенье они перейдут в фазу снега и также ожидаются сильными, будут сопровождаться порывистым ветром. В Камчатском крае сегодня осадки идут в виде дождя, а в воскресенье - вперемежку с мокрым снегом. На востоке Якутии сильные снегопады сохранятся и сегодня, и в воскресенье. / meteonovosti.ru /



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