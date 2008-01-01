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Аномальное тепло на востоке России



ИА "Метеоновости" / 12:41 Суббота, 12 октября



В минувшие сутки на крайнем востоке страны температура воздуха в дневные часы достигла почти летних значений, а ее среднесуточное значение на 7-8 градусов превысило норму. Причина аномально теплой погоды связана с атмосферной циркуляцией. В настоящее время в средней тропосфере над Дальневосточным округом сформировалась глубокая высотная ложбина. И если на западе округа с северными ветрами поступает холодный воздух, то в восточные районы южный ветер поставляет тепло тропических широт. В результате чего в ряде городов максимальная температура 11 октября установила новые рекорды.



По данным сайта "Погода и Климат", в Петропавловске Камчатском потеплело до 15 градусов, оставив позади рекорд 1971 года со значением 14.7 градусов. На 0.1 градуса выше была температура в Северо-Курильске и также стала рекордом. На Сахалине воздух и вовсе прогрелся до почти летних значений температуры. В Поронайске она составила +21.5, оставив позади рекорд 1998 года со значением +19.6 градусов.



Но уже в ближайшие дни ветер на востоке страны сменит направление на северное. В воскресенье температура приблизится к норме, а в последующие дни будет ниже ее на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /



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