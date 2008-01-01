Новости погоды
За Байкалом двадцатиградусные морозы
ИА "Метеоновости" / 13:30 Суббота, 12 октября
Период безморозной погоды в северо-восточном Прибайкалье длится всего 30-45 дней. Но, похоже, он уже закончился. В ночь на 11 октября в рабочем поселке Багдарин, расположенном на северо-востоке Республики Бурятия, ударили двадцатиградусные морозы. Минимальная температура составила -24.0, что стало суточным рекордом, предыдущий рекорд, -22.5 градусов, отмечался в 2000 году.
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Недаром этот район Республики приравнен к районам Крайнего Севера. Небольшое количество выпадаемых осадков приводит к маломощному снежному покрову, что при низких отрицательных температурах способствует образованию вечной мерзлоты.
Но уже в понедельник в Забайкалье потеплеет, а к завершению грядущей недели среднесуточная температура прогнозируется выше нормы на 4-6 градусов. / meteonovosti.ru /