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Новости погоды

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За Байкалом двадцатиградусные морозы

ИА "Метеоновости" / 13:30 Суббота, 12 октября

  Период безморозной погоды в северо-восточном Прибайкалье длится всего 30-45 дней. Но, похоже, он уже закончился. В ночь на 11 октября в рабочем поселке Багдарин, расположенном на северо-востоке Республики Бурятия, ударили двадцатиградусные морозы. Минимальная температура составила -24.0, что стало суточным рекордом, предыдущий рекорд, -22.5 градусов, отмечался в 2000 году.

Недаром этот район Республики приравнен к районам Крайнего Севера. Небольшое количество выпадаемых осадков приводит к маломощному снежному покрову, что при низких отрицательных температурах способствует образованию вечной мерзлоты.

Но уже в понедельник в Забайкалье потеплеет, а к завершению грядущей недели среднесуточная температура прогнозируется выше нормы на 4-6 градусов. / meteonovosti.ru /
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