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Новости погоды
"Бабье лето" на сибирских просторах продолжается
ИА "Метеоновости" / 14:22 Суббота, 12 октября
Октябрь в Сибири начался с погоды вполне соответствующей сезону, но уже через пару дней она повернула в сторону лета. С каждым днем становилось все теплее, и к концу первой декады температура воздуха стала на 8-9 градусов превышать норму. В дневные часы она легко преодолевала отметку в +20 градусов.
Погоду в этих районах продолжает определять обширный сибирский антициклон. Урал и западные районы Сибири находятся на его западной окраине во власти южных ветров. Они несут тепло из Казахстана и Средней Азии, где почти ежедневно температура воздуха повышается до рекордных значений, местами до +30 градусов.
Аномально теплая погода сохранится в Сибири и в первой половине грядущей недели. Но очаг тепла из западных районов будет перемещаться на восток, а к завершению недели и вовсе переберется в Дальневосточный федеральный округ.
В воскресенье в Омской и Новосибирской областях от 12 до 17 тепла, на Алтае до +24. В центральных районах Красноярского края 10:15 градусов, в южных районах и в Хакасии до 18 градусов. / meteonovosti.ru /
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