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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:11 Воскресенье, 13 октября

  В воскресенье днем погоду в Москве и области будет определять тыловая часть североатлантического циклона. Дождей станет меньше, но порывистый ветер еще сохранится. В облаках появятся просветы и местами не исключен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 11..13, по области 8..13 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывами 12-17 м/с. Давление повысится и в середине дня составит 745 мм рт ст. Относительная влажность около 70-75%.

Несмотря на то, что метеорологические параметры, в общем-то, характерны для московской осени, многие чувствуют себя не комфортно. Осенняя погода в той или иной степени оказывает влияние практически на всех, как метеозависимых, так и не реагирующих на погоду, людей старшего возраста, молодых и детей, так как наш организм вынужден также перестраиваться, приспосабливаться, а значит, могут нарушаться биологические ритмы. Все это сопровождается усталостью, снижением физических и умственных сил, появляется постоянное и стойкое чувство сонливости. Самое неприятное - это обострение практически всех хронических недугов. Связано это, по-видимому, со снижением солнечного света, дефицитом витамина Д, а частые перепады метеорологических параметров становятся для организма непосильной нагрузкой, что и сопровождается обострениями и недомоганиями.

Специалисты рекомендуют профилактику и лечение основного заболевания, прием комплекса витаминов, минералов, адаптогенов, что способствует постоянному повышению защитных сил организма, по возможности следует заниматься спортом - все это поможет достойно переносить влияние неблагоприятных внешних факторов погоды. / meteonovosti.ru /
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