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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:50 Воскресенье, 13 октября

  Октябрь приближается к своей середине, и погода пока не расстается с теплом. Сегодня максимальная температура в городе ожидается от 11 до 13 градусов, а ее среднесуточное значение превысит норму на 5 градусов. Дискомфорт могут внести небольшие дожди, которые пройдут лишь местами. Но даже при таких значениях положительной аномалии температуры воздуха, ей не достичь рекорда. Самым теплым сегодняшний день останется в далеком 1889 году, когда дневная температура повысилась до +20.1 градуса. После 13 октября за весь ряд инструментальных наблюдений выше 20 градусов температура уже не повышалась.

Еще раньше, в 1882 году, зарегистрирован рекорд суточного минимума. Он составляет -10.7 градусов. В этом году от таких значений погода 13 октября москвичей избавила.

В прошлом, 2018 году, этот день был теплым: в дневные часы температура повысилась до +14.9 градусов и существенных осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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Батагай-Алыта

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