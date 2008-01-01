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ИА "Метеоновости" / 09:59 Воскресенье, 13 октября
Воскресное утро встретило москвичей пасмурной, но теплой погодой. В 9 часов температура воздуха на всей территории столицы составляла от 9 до 9.5 градусов, на опорной метеостанции города было +9.4 градуса. Сохранялся умеренный юго-западный ветер, его средняя скорость - 3-8 м/с, в большинстве районов порывы от 9 до 12 м/с. Атмосферное давление остается пониженным, 742 мм рт ст, относительная влажность воздуха - высокая, 84%. Осадков нигде не наблюдается. / meteonovosti.ru /
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