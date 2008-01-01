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Новости погоды

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Центр России на пути циклона

ИА "Метеоновости" / 10:45 Воскресенье, 13 октября

  В текущем октябре циклоны нескончаемым потокам перемещаются по Европейскому северу. Они охватывают своим влиянием и большинство центральных областей. В воскресенье очередной вихрь преодолеет расстояние от Белого моря до низовья Оби. Под влиянием атмосферных фронтов, с ним связанных, дожди пройдут в основном в северной половине округа, и сохранится порывистый ветер, местами он будет усиливаться до 13-18 м/с. Температура воздуха от 8 градусов на севере до 20 градусов на юге территории.

Не исключены дожди и в Москве, максимальная температура +11,+13 градусов.

В начале предстоящей недели очередной циклон формируется на активном участке атмосферного фронта над Финским заливом. Как и предыдущий вихрь, он с большими скоростями будет перемещаться с северо-запада на юго-восток и уже во вторник окажется в Предуралье. В понедельник дожди пройдут преимущественно в северной половине Центрального федерального округа, а в южной половине существенных осадков не ожидается. Температура днем останется в тех же пределах: от 8 на севере до 20 градусов на юге территории. Во вторник, уже в тыловой части циклона, дожди пройдут лишь на северо-востоке и востоке округа. Днем станет на 3-5 градусов прохладнее. / meteonovosti.ru /
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