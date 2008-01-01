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Новости погоды
На востоке России ветрено и ненастно
ИА "Метеоновости" / 11:06 Воскресенье, 13 октября
Циклонический вихрь, раскрутившийся до больших высот, не спешит покидать крайние восточные районы России. Его приземный центр в субботу и воскресенье находился над охотским побережьем Магаданской области, а система атмосферных фронтов протянулась через Камчатский край. Именно здесь выпало наибольшее количество осадков в виде дождя и снега (местами до 20 мм), а ветер усиливался до 26 м/с. Ветреная погода отмечалась в Магаданской области, Хабаровском крае и на Сахалине.
Сегодня циклон сместился на континентальные районы Магаданской области. Восточные районы Якутии - в его тыловой части, и здесь сохранится сильный снег. На севере Камчатского края сильные осадки будут идти в виде дождя и снега. А в понедельник комплекс неблагоприятной погоды переместится в Чукотский автономный округ. / meteonovosti.ru /
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