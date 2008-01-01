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На Европейском юге сохраняется теплая погода



ИА "Метеоновости" / 11:45 Воскресенье, 13 октября



Погожий антициклон, охвативший своим влиянием южную половину Европы, поддерживает теплую погоду и на черноморских курортах России. В воскресенье центр антициклона сформируется в аккурат над республиками Северного Кавказа. В воскресный день на Европейском юге солнечно и тепло. И, хотя ночью уже постепенно воздух остывает, температура от 10 до 15 градусов, зато днем она повышается до 19:24, а местами и до 26 градусов.



Температура морской воды на курортах Крыма и на севере Краснодарского края уже не так высока, всего 15-16 градусов, но в районе Сочи купальный сезон продолжается, здесь температура морской воды около 20 градусов.



Теплая погода сохранится и на предстоящей недели. Дневная температура в Астрахани +20,+22, в Краснодаре +21,+23, в Сочи +23,+25, на южном и восточном побережьях Крыма до 27 градусов. / meteonovosti.ru /



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