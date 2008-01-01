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В Забайкальском крае - рекордные холода



ИА "Метеоновости" / 13:20 Воскресенье, 13 октября



Период безморозной погоды в Забайкалье, похоже, закончился. В ночь на 12 октября в большинстве населенных пунктов Забайкальского края температура понизилась ниже 10-градусной отметки. Так, в селе Нерчинский Завод, расположенном юго-восточнее краевого центра Читы, температура понизилась до -14.2 градусов, предыдущий рекорд, -12.9 градусов, отмечался в 1903 году. Неподалеку от него, в городе Борзя, также обновился рекорд суточного минимума, под утро здесь было -17.9 градусов и предыдущий рекорд, -15.2 также остался в 1903 году. В городе Могоча, что к северо-востоку от Читы, морозы усилились до -18.8 градусов, что на 0.4 градуса ниже рекорда 1991 года.



Но уже в понедельник в Забайкалье потеплеет, а к середине недели среднесуточная температура прогнозируется выше нормы на 4-6 градусов. / meteonovosti.ru /



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