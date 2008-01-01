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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:48 Понедельник, 14 октября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона, а во второй половине дня характер погоды будет определять прохождение ложбины циклона с фронтальным разделом. Погода ожидается облачная, с прояснениями, во второй половине дня небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 11..13, по области 8..13 градусов. Ветер западный, с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт ст.

В Москве и области атмосферное давление существенно не изменится, оставаясь пониженным. Температура воздуха по-прежнему выше нормальных значений. Несмотря на то, что метеорологические параметры, в общем-то, характерны для московской осени, многие чувствуют себя не комфортно. Осенняя погода в той или иной степени оказывает влияние практически на всех, как метеозависимых, так и не реагирующих на погоду. Так как наш организм вынужден приспосабливаться к изменениям погоды, у людей могут нарушаться биологические ритмы. Все это сопровождается усталостью, снижением физических и умственных сил, появляется постоянное и стойкое чувство сонливости. Самое неприятное - это обострение практически всех хронических недугов. Связано это со снижением солнечного света, дефицитом витамина Д, а частые перепады метеорологических параметров становятся для организма непосильной нагрузкой, что и сопровождается обострениями и недомоганиями. Специалисты рекомендуют профилактику и лечение основного заболевания, прием комплекса витаминов, минералов, адаптогенов, что способствует постоянному повышению защитных сил организма, по возможности следует заниматься спортом - все это поможет достойно переносить влияние неблагоприятных внешних факторов погоды.

Геомагнитный фон 14 октября прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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