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Новости погоды

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Ураганный ветер на Чукотке

ИА "Метеоновости" / 10:53 Понедельник, 14 октября

  13 октября над Магаданской областью кружил высотный циклон. Северо-западные районы Чукотки оказались в его тыловой части.А с северо-востока Якутии "подпирал" гребень антициклона. Такая ситуация и стала причиной усиления ветра на Чукотке. В Анадыре порывы достигали 23 м/с, в Певеке ветер усиливался до 40м/с.

Но жители были оповещены об этом опасном явлении погоды. К утру 14 октября ветер в Певеке стих до 19м/с, а в Анадыре усилился до 27 м/с.

В ближайшие сутки ветреная погода на востоке Чукотки сохранится, порывы ветра на побережье Берингова моря до 30м/с. / meteonovosti.ru /
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