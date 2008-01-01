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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:56 Понедельник, 14 октября



Октябрьская погода в Москве не спешит расстаться с теплом. Сегодня максимальная температура в городе ожидается от 11 до 13 градусов, а ее среднесуточное значение превысит норму на 5 градусов. Дискомфорт могут внести небольшие дожди, которые пройдут лишь местами во второй половине дня. Но даже при таких значениях положительной аномалии температуры воздуха, ей не достичь рекорда. Самым теплым сегодняшний день останется в далеком 1889 году, когда дневная температура повысилась до +19.0 градусов. После 13 октября за весь ряд инструментальных наблюдений выше 20 градусов температура уже не повышалась.



Еще раньше, в 1882 году, зарегистрирован рекорд суточного минимума. Он составляет -10.3 градуса. В этом году от таких значений погода 14 октября москвичей избавила.



В прошлом, 2018 году, этот день был очень теплым: в дневные часы температура повысилась до +17.9 градусов и осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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