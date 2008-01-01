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Очередной циклон подходит к Санкт-Петербургу



ИА "Метеоновости" / 11:46 Понедельник, 14 октября



В прошедшие выходные Санкт-Петербург оказался на пути активного атлантического циклона - центр атмосферного вихря перемещался с запада на восток прямо через Северную Пальмиру. Временами погода была ветреной, за двое суток выпала декадная норма осадков. Наиболее интенсивные дожди (16 мм) прошли в городе в субботу. Несмотря на то, что циклон развел изрядную сырость, погода оставалась относительно теплой - днем термометры показывали +11..+12, ночная температура не опускалась ниже +8. Наступившая неделя началась понижением температуры - прошедшей ночью в тыловой части ушедшего на восток циклона похолодало до +4.



Серия циклонов, перемещающихся по северной половине Европейской России в широтном направлении, еще не закончилась. На подходе очередной атмосферный вихрь - его фронтальная система уже поливает дождями Прибалтику, а в середине дня понедельника, 14 октября, дожди начнутся и в городе на Неве. Увы, но на потепление на этот раз рассчитывать не приходится - теплый сектор циклона будет смещаться южнее, и погода в Санкт-Петербурге останется холодной. Впрочем, до окончания недели лучше одеваться потеплее - преобладающая температура в течение суток +2..+7. Время от времени фронтальные волны с запада будут приносить осадки, местами по Ленинградской области возможен мокрый снег. / meteonovosti.ru /



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