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В Москве удержится теплая погода



ИА "Метеоновости" / 12:13 Понедельник, 14 октября



Осень в нынешнем году не перестает удивлять жителей столичного региона: в последней декаде сентября к нам пришли почти ноябрьские холода, а в середине октября вернулось сентябрьское тепло.



В первые дни после Покрова ( 14 октября) в средней полосе России будет тепло - эту территорию будет опекать обширный антициклон. В середине недели в его владения "вклинится" циклон, с порцией тепла и влаги, а затем власть антициклона восстановится.



15 октября при облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Ночью столица окажется в теплой части антициклона, а утром пройдет холодный фронт. Поэтому температура воздуха без суточного хода: в Москве 11..13 градусов, по области 8..13. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.



16 октября атмосферное давление подрастет, центр антициклона окажется вблизи столицы. Ночью станет уже не так тепло, в Москве 4..6 градусов, по области 2..7. Днем при облачности с прояснениями температура воздуха повысится в столице до 9..11, по области 7..12 градусов. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Средняя суточная температура понизится, до 7..8 градусов, но останется выше нормы.



17 октября может стать самым теплым днем недели: столичный регион окажется в теплом секторе циклона. Ночью 7..9, по области 4..9 градусов, днем 13..15, по области 10..15 градусов.



Средняя суточная температура воздуха, несмотря на небольшой дождь днем, окажется выше нормы на 5-6 градусов и будет соответствовать последней декаде сентября.



В завершении рабочей недели начнется слабая адвекция холода по восточной периферии антициклона. Ночи станут прохладнее, минимальная температура 2..7, и днем 7..12 градусов. Но и это еще далеко не "глубокая осень". / meteonovosti.ru /



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